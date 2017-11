Il jailbreak su iPhone X esiste, ma il rilascio è incerto

Nel corso della convention dedicata ad hacker e esperti di sicurezza POC2017, tenutasi nel corso delle ultime ore in Corea del Sud, Liang Chen di Keen Lab ha eseguito ildi iPhone X.

Il jailbreak su iPhone X è stato effettuato dal ricercatore Liang Chen della KeenLab, sfruttando una vulnerabilità presente su iOS 11.1.1. Il problema è che difficilmente questa procedura verrà resa pubblica, visto che la conferenza POC è pensata proprio per trovare vulnerabilità che verranno poi condivise con le relative aziende.

Il momento del jailbreak è stato immortalato in un video condiviso su Twitter, in cui è possibile vedere le fasi finali della procedura che ha portato all'installazione di Cydia. Ovviamente Keen Lab non rilascerà pubblicamente la procedura, tuttavia il fatto che sia stata eseguita con successo potrebbe spronare molti altri team a lavorare in questa direzione.

Chiaramente, con la prossima versione di iOS la falla verrà sicuramente corretta.