Il lancio di Hydrogen One, lo smartphone con schermo olografico di RED, è stato rimandato

Dopo lo scetticismo iniziale nutrito dagli utenti nei confronti del prodotto, RED annuncia che il lancio di Hydrogen One, il primo smartphone dotato di schermo olografico, è stato rimandato ad agosto. Lo comunica Jim Jannard, il fondatore della compagnia: dovremo ancora aspettare per mettere le mani sul futuristico device da 1.200 dollari.

Le motivazioni che hanno reso necessario il posticipo della sua uscita sarebbero principalmente due: a RED serve ancora tempo per migliorare le videocamere dello smartphone, e l'azienda ha intenzione di aggiungere una coppia di sensori sia nella parte frontale che nel retro della scocca, in modo da rendere il device compatibile con la tecnologia proprietaria denominata 4V. Inoltre sul versante delle certificazioni i lavori procedono a rilento, un ulteriore intoppo per le tempistiche.

Jannard considera questo ritardo uno dei normali intoppi che ci si trova ad affrontare quando si lavora in un settore competitivo e complicato come quello degli smartphone; sarà forse per questo motivo che il fondatore di RED crede che l'Hydrogen One non sarà un prodotto propriamente completo nemmeno una volta lanciato sul mercato, e promette che il device riceverà più patch ed aggiornamenti software post-lancio di qualsiasi altro smartphone.

Hydrogen One ha suscitato molto scalpore misto ad altrettanto scetticismo sin dal suo annuncio, avvenuto a luglio dello scorso anno, che riportava la possibilità di preordinarlo per la cifra di 1.200 dollari. Nel frattempo l'azienda è al lavoro su una nuova ed innovativa videocamera, progettata insieme a Facebook.