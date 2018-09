Il launcher Samsung Experience 10.0 è già disponibile in rete, in via non ufficiale

Se siete sempre stati curiosi di provare l'ultima versione del launcher proprietario di Samsung ma non ne avete ancora avuto l'occasione, oggi abbiamo una buona notizia per voi: grazie ad alcuni utenti, che sono riusciti ad "estrarla" da una build basata su Android Pie, la Samsung Experience 10.0 è già disponibile sul web. Ovviamente in via non ufficiale.

Ovviamente il software in questione, essendo pre-beta, potrebbe essere soggetto a diversi problemi di funzionamento e stabilità, anche se Max Weinbach di XDA ha giudicato l'esperienza utente restituita dal launcher come piuttosto buona. Il pacchetto può essere utile per farsi un'idea di come sarà la futura versione del launcher, anche se la versione che verrà rilasciata ufficialmente da Samsung potrebbe essere diversa sotto molti aspetti.

Per far funzionare la Samsung Experience 10.0 sul vostro smartphone, dovrete scaricare l'apposito APK da XDA ed installarlo. Gli unici telefoni compatibili al momento sono quelli della serie Galaxy, equipaggiati con Android 8.0 Oreo o una versione successiva del SO mobile di Google.

Nel frattempo, Galaxy Note 9 è stato eletto come il miglior smartphone del mercato da Consumer Reports, grazie all'alta qualità del suo comparto fotografico, alla lunga autonomia di 29 ore assicurata dalla batteria e all'ottima resistenza alle cadute dimostrata dalla scocca.