Il lettore multimediale Kodi arriva finalmente su Xbox One

, uno dei lettori multimediali più apprezzati dagli utenti, è finalmente disponibile per il download su. L'applicazione, almeno al momento, è disponibile in una ristretta cerchia di mercati e fortunatamente figura anche l'Europa.

Kodi, per chi non lo conoscesse, è un player estremamente potente in quanto espandibile attraverso add-on di terze parti, che includono anche applicazioni che consentono di visualizzare la televisione in diretta con funzionalità DVR.

L'applicazione probabilmente è conosciuta maggiormente per le applicazioni pirata, e la vasta gamma di plugin che consentono di effettuare lo streaming illegale di film, sport professionistici e show televisivi.

In un post pubblicato sul blog ufficiale, Kodi avverte che l'applicazione per Xbox One è ancora nella fase beta e per questo potrebbe contenere bug ed alcune caratteristiche non sono ancora presenti.

Le principali limitazioni includono:

l'accesso limitato solo alle cartelle Video e Musica;

il supporto di rete è limitato alle condivisioni NFS://;

non è possibile accedere a dispositivi di archiviazione esterni o Bluray;

alcuni add-on potrebbero provocare qualche problema o malfunzionamento.

Nelle ultime ore però sono molti gli utenti che attraverso i vari social network e community stanno segnalando altri limiti. Per questo motivo, vi invitiamo a segnalarci eventuali bug o malfunzionamenti attraverso i commenti della notizia, per permetterci di aggiornarla.