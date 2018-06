Il machine learning ha già predetto chi vincerà i Mondiali di Russia 2018

Sembra passata un'eternità da quando il polpo Paul dell'acquario di Oberhausen faceva pronostici per le partite dei Mondiali brasiliani. Era solo il 2010 e di acqua sotto i ponti ne è passata, ma non la situazione, perchè a due giorni dal via della competizione russa, sono già arrivati i primi pronostici.

Questa volta, però, l'autore è un team di Goldman Sachs che si è avvalso di un sistema di machine learning, utilizzando oltre 200mila parametri statistici.

Il team ha infatti realizzato un importante modello matematico, allo scopo di determinare quello che potrebbe essere l'esito più probabile del Mondiale: dalla partita inaugurale alla finale. Il risultato è che la squadra più indicata per vincere i Mondiali è il Brasile, con una percentuale del 20 per cento di mettere le mani sulla sesta coppa del mondo della sua storia.

Il risultato è ottenuto attraverso la simulazione di oltre un milione di evoluzioni, il tutto partendo da 200mila modelli statistici che sono stati ottenuti incrociando i dati dei calciatori e delle squadra. Secondo i calcoli, in finale i verdeoro batteranno proprio gli autori della clamorosa eliminazione per 7-1 di quattro anni fa, ovvero la Germania campione in carica, vendicando il così detto Mineirazo.

Tra le favorite anche la Francia, che risulta essere quella ad avere la maggiore possibilità di giocarsi la finale contro i tedeschi, ma secondo il modello ciò non avverrà a causa di un sorteggio sfavorevole, che la proietterà contro il Brasile in semifinale, facendola eliminare.

Spagna, Argentina ed Inghilterra si fermeranno ai quarti di finale, mentre la sorpresa dovrebbe essere l'Arabia Saudita, che potrebbe superare il girone eliminatorio composto da Uruguay, Russia ed Egitto.

D'accordo con il modello anche l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, secondo cui "il Brasile ha le chance maggiori perchè il suo allenatore ha costruito una difesa solidissima che riesce a bilanciare gran parte della squadra".