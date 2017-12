Il magnifico paesaggio di New York immortalato in una foto da 620MP

Il fotografo Dan Piech ha unitoesposizioni per creare una foto damegapixel della città di New York che passa dalla notte al giorno, dopo una tempesta di neve. "" così è stata chiamata la foto, che cattura l'alba di un nuovo giorno a New York City.

Dan Piech ha tentato, riuscendoci egregiamente, di mostrare una suggestiva vista notturna e una diurna in una singola immagine. Piech ha inoltre scelto condizioni molto particolari per il suo lavoro, scattando le foto dopo una tempesta di neve in modo che la città, immersa nel bianco, potesse acquistare una luce differente. "Volevo creare la foto in un momento speciale in cui la città sembrava particolarmente luminosa, così ho aspettato una tempesta di neve in modo che la città potesse colorasi di bianco", afferma Piech. "C'erano molte nuvole che coprivano il cielo in una mattina insolitamente fredda. Dopo aver esaminato le previsioni meteo, che segnalavano molti centimetri di neve in arrivo, seguiti poi da una improvvisa schiarita del cielo durante la notte, mi hanno convinto a preparare un servizio fotografico della città dalla cima di uno degli edifici più alti tra il centro di Manhattan e l'iconico skyline di Midtown Manhattan."

Ogni singola foto è stata scattata con una Canon 5DS e un obiettivo 100-400mm f/4.5-5.6L IS II. In seguito Piech ha poi unito e allineato i 105 file RAW. L'immagine finale, caricata su VAST, di cui Piech ne è il fondatore, vanta una risoluzione di ben 620 megapixel. A questo indirizzo è disponibile una versione in alta risoluzione dell'immagine.