Il malware Ryuk ha raccolto 3,7 milioni di dollari in cinque mesi

Che il "business dei malware" sia sempre stato molto "prolifico" non è di certo una novità ed è sotto gli occhi di tutti, ma è sempre interessante analizzare i numeri che riescono a generare questi malintenzionati. In particolare, nelle ultime ore sono emersi i "guadagni" provenienti da Ryuz, che a quanto pare sono alti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, il succitato malware è riuscito a far guadagnare ben 3,7 milioni di dollari ai suoi creatori. Una cifra molto elevata, che secondo molte fonti sarebbe stata ottenuta solamente nell'arco di cinque mesi. Ovviamente, solamente i malintenzionati sanno quanto hanno guadagnato realmente, ma le stime sono state effettuate dagli esperti di CrowdStrike e FireEye e, quindi, è probabile che si avvicinino alla cifra reale.

Gli attacchi in genere iniziano infettando i sistemi con malware TrickBot (solitamente attraverso metodi come email di spam) che ottengono l'accesso e, soprattutto, consentono ai malintenzionati di studiare i loro obiettivi per determinare il potenziale guadagno economico. Stando anche ai colleghi di Ars Technica, i malintenzionati sono anche "pazienti". Infatti, in alcuni casi possono aspettare anche un anno prima di crittografare i dati della vittima e di chiedere un riscatto.

Al momento in cui scriviamo, i creatori di questo malware sono ancora sconosciuti.