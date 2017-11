Il Manchester City come la Juventus: serie tv in arrivo su Amazon Prime

Per una volta, un club diarriva dopo una società dellaitaliana., in occasione della presentazione dei palinsesti per il 2018 di Prime Video, la propria piattaforma di streaming gratuita per gli utenti, ha annunciato lo sviluppo di una docu-serie sul

La formula sarà molto simile a quella adottata da Netflix con la Juventus, e segna l’ingresso prepotente dei giganti della Silicon Valley in un mercato inesplorato come quello calcistico, da cui erano rimasti (almeno fino a qualche mese fa) fuori.

Le telecamere di Amazon seguiranno gli uomini di Guardiola nel corso di tutta la stagione sportiva già cominciata, che sta vedendo la squadra blu di Manchester al primo posto della Premier League e tra le principali accreditate alla vittoria della Champions League, soprattutto dopo i convincenti risultati ottenuti ai gironi.

La serie si concentrerà sulla storia del club, che ha aumentato la propria popolarità dopo l’acquisto da parte degli sceicchi e l’ingaggio di giocatori del calibro di Sergio Auguro, Kevin De Bruyne e del pluri campione d’Europa Pep Guardiola, e sulla City Football Academy.

La messa in onda è prevista per la seconda metà del 2018 nei 200 paesi in cui è disponibile il servizio.