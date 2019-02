Il menù tasto destro del mouse si arricchisce di funzioni su Gmail

Google si appresta a rendere molto più utili il menù a tendina attivabile con il tasto destro del mouse su Gmail. Una serie di nuove scorciatoie renderà più semplice gestire la propria cartella email, così come rispondere o inoltrare un messaggio.

Non si capisce come mai il portale abbia deciso di aspettare così tanto, sta di fatto che usare Gmail nell'immediato futuro sarà molto più vicino all'esperienza utente che una persona si aspetta da un servizio del 2019. Google implementerà —in un primo momento a rotazione, facendo arrivare gradualmente la feature a tutti gli utenti— un nuovo menù a tendina, con molte più scorciatoie che renderanno più semplice la navigazione e la gestione delle nostre email.

Oggi cliccando con il tasto destro del mouse su Gmail troviamo solo tre opzioni: archivia la email, segnala come non letta e, quindi, cancella. Un po' poco, e infatti con il nuovo cambiamento, come testimonia l'immagine in calce, si aggiungono anche i comandi rispondi, rispondi a tutti, inoltra, sposta in una cartella, etichetta, e muta le notifiche.

In altre parole, la maggior parte dei comandi potranno essere impartiti senza dover più necessariamente cliccare su una email, aprendola.

Oggi il cambiamento arriva per i primissimi utenti, ma entro il 22 febbraio il nuovo menù a tendina di Gmail sarà disponibile per tutti.