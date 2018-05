Il mercato del vinile perde pezzi: Shure abbandona la produzione delle cartucce

Nonostante timidi segnali di ripresa, guidati anche dall'aumento della popolarità del vintage, il mercato del vinile perde pezzi. Shure , una delle compagnie leader nella produzione di cartucce per i dischi, ha annunciato che abbandonerà il settore, proprio nel momento in cui il settore sembra essere pronto a registrare una seconda giovinezza.

La compagnia ha però precisato che la produzione di microfoni e cuffie non subirà alcun tipo di modifica e continuerà come da programmi.

Shure è una delle compagnie storiche nella produzione di vinili. Fondata nel 1925 da Sidney N. Shure a Chicago, è nata come fornitore di componenti per le radio, prima di entrare nel mercato delle cartucce nel 1937 con la cartuccia di cristallo Zephy Model 99A, entrata nella storia insieme alla Shure V15 che fu presentata nel 1964 salvo poi rimanere in produzione fino al 2005. Ancora oggi la cartuccia V15 è uso e si può facilmente reperire su internet.

La decisione è stata spiegata da Mark Brunner, vice presidente di Shure a CNET. Il dirigente ha affermato che, nonostante numeri di vendita stabili negli ultimi 15 anni, i 36 fornitori di componenti che fabbricato cartucce, strie, cantilever, magneti, fili ed altro non riuscivano più a soddisfare gli alti standard di qualità e la domanda.

Shure attualmente vende sei modelli di cartucce: M44-7, M97xE, M92E, SC35C, M44G e Whitelabel, che resteranno in vendita fino ad esaurimento scorte e saranno dismesse in estate. La compagnia però continuerà a fornire assistenza per tutta la durata della garanzia.