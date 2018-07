Il Ministero dei Beni Culturali cambia il bonus cultura: ecco le novità di 18app

Il Ministero dei Beni Culturali, come promesso in sede d'insediamento, ha rivoluzionato il bonus cultura per i neo diciottenni introdotto dal Governo Renzi e che ha riscontrato un successo importante tra i più giovani. Dal 2020, infatti, le novità saranno tante, grazie alle rimodulazioni annunciate oggi.

L'annuncio è arrivato dal rappresentante del dicastero, Alberto Bonisoli, il quale rispondendo alle interrogazioni arrivate dal Partito Democratico, ha spiegato come dal 2020 18app diventerà un progetto diverso, strutturale, che comprenderà anche interventi nelle scuole e non coinvolgerà esclusivamente i nuovi maggiorenni.

"Il Bonus cultura verrà rimodulato e corretto in modo da pianificare misure a lungo termine tali da stimolare la ricerca di cultura fra i giovani, non solo i diciottenni, ed evitare le distorsioni verificatesi nel passato. Alla predisposizione delle necessarie modifiche provvederà un'apposita commissione di esperti che, partendo dall’analisi di come i fondi sono stati utilizzati e dopo aver recepito le esigenze di tutte le persone e i soggetti coinvolti, individuerà i correttivi indispensabili per assicurare al bonus cultura un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura tra i giovani" ha affermato il ministro, che in passato aveva espresso qualche perplessità sullo stesso bonus che, secondo lo stesso per com'è strutturato ora "non prevede alcuna misura premiale, tanto meno tiene conto delle diverse situazioni economiche delle famiglie".

Il ministero dei Beni Culturali ha anche fatto sapere, nella stessa interrogazione parlamentare, come sono stati spesi i soldi: "il 65,23%, cioè quasi i due terzi, è stato usato per acquistare libri, il 12,42 in musica registrata, il 10,45 in concerti, l’8,72 per cinema e quote molto più basse, tra lo 0,4 e il 2% per eventi culturali, formazione, teatro e danza e visite a musei, parchi naturali e aree archeologiche" si legge nel rapporto.

Sul futuro, la promessa è una sola: premiare i giovani e tenere conto delle diverse situazioni economiche.