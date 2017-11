Il mistero delle aurore polari di Giove mette alla prova gli scienziati

Grazie ai due osservatori aChandra (della NASA) e XMM-Newton (dell'ESA), entrambi orbitanti attorno alla terra, sappiamo che i fenomeni delle aurore polari di Giove si comportano in maniera indipendente al polo nord e al polo sud del gigante gassoso.

L'immagine in fondo alla news è scattata usando sia frequenze ottiche (luce visibile) sia raggi-X (il pattern viola che indica il fenomeno dell'aurora polare, ovvero lì dove le particelle cariche che emette il sole vanno a scontrarsi con l'atmosfera del pianeta, producendo queste scariche di energia ad alta frequenza).

Mentre la macchia violacea del polo sud pulsa in modo consistente ogni 11 minuti, al polo nord si comporta in modo molto diverso, ovvero aumenta e diminuisce la propria luminosità in modo incostante. Questo è l'enigma che gli scienziati dovranno risolvere, uno dei risultati di diverse osservazioni cominciate nel 2007.

Per dare un parallelo che conosciamo, lo stesso fenomeno dell'aurora sulla terra si manifesta in modo che il comportamento al polo nord sia generalmente lo specchio di quello al polo sud, per via della struttura del campo magnetico terrestre. Quel che vogliono fare gli scienziati è continuare a raccogliere dati con Chandra e XMM-Newton, confrontandoli con le stesse osservazioni che cattura la sonda Juno che orbita attorno a Giove, così da capire qual è la causa della diversità di queste aurore.

Per ora c'è una teoria non confermata che spiega il fenomeno: com'è noto, le particelle cariche del vento solare entrano a contatto con il campo magnetico di Giove e per la loro natura fisica vengono direzionate ai poli dove vanno a collidere con l'atmosfera esterna del pianeta, generando quei flash intensi visibili con i raggi-X. In pratica le particelle mettono in vibrazione il campo magnetico generando delle onde magnetiche sulla sua struttura, le seguono e guadagnano energia prima di collidere sui poli. Gli 11 minuti di pulsazione del polo sud corrisponderebbero al tempo delle particelle per percorrere la linea del campo magnetico.

Se il pattern di luce che esibisce il polo nord è diverso e confusionario rispetto a quello del polo sud è perché il primo possiamo osservarlo in modo migliore in quanto più visibile rispetto alla terra, visto che il campo magnetico di Giove è inclinato. Quindi in linea di principio anche l'aurora del polo sud evidenzierebbe gli stessi comportamenti caotici di quella del polo nord, ma non siamo in grado di osservarli dalla nostra angolazione. Per questo i dati della sonda Juno potrebbero aiutarci a risolvere il mistero delle due aurore slegate l'una dall'altra.

Il fatto che Giove sia l'unico pianeta ad emettere raggi-X nel fenomeno dell'aurora è un altro mistero. In linea di principio un atomo di ossigeno dovrebbe scontrarsi sui poli ad un energia così elevata da perdere tutti i suoi elettroni per emettere raggi-X, il che implica che l'accelerazione del campo magnetico di Giove deve essere così elevata da farle raggiungere la velocità di migliaia di chilometri al secondo.

Se siete interessati ad altre notizie sul gigante gassoso, vi rimandiamo agli audio di Giove.