Il misunderstanding del keynote Apple: il display dei nuovi iPhone non è da 120 Hz

Lo ammettiamo, ci eravamo cascati anche noi. Si è però trattato di un semplice misunderstanding, che a dire la verità ha mandato nella confusione più totale anche la stampa internazionale, complice uno slide mostrato da Apple per pochi secondi durante il keynote di ieri pomeriggio.

Sta il fatto che i nuovi iPhone XS, XS Max ed iPhone XR, contrariamente a quanto affermato nei minuti successivi alla presentazione, non includono un display con frequenza di aggiornamento da 120 Hz. Ad oggi l'unico smartphone a sfoggiare questa caratteristica è il Razer Phone, un cellulare che è appunto rivolto ai videogiocatori.

Apple, parlando del dato, si riferiva al Touch Input, appunto da 120 Hz e che riguarda la frequenza di campionamento del tocco. Per capire meglio il significato di tale frase riprendiamo un esempio molto comune e ripreso da molti colleghi.

Il Touch Input a 120 Hz implica che lo schermo traccia il tocco ogni 8,3 millisecondi, mentre a 60 Hz lo fa ogni 16,6 millisecondi.

Avere una velocità del Touch Input più elevata implica che lo schermo può registrare l'input e generare la risposta, iniziando ad eseguire il rendering del fotogramma successivo, nel giro di 8,3 millisecondi.

A livello di utilizzo reale, il nuovo display montato in iPhone XS, XS Max ed iPhone XR è in grado di fornire animazioni più veloci ed uniformi, un aspetto che non deve in alcun modo essere confuso con la frequenza di aggiornamento di cui vi avevamo parlato inizialmente. La nuova velocità del Touch Input ovviamente è possibile anche grazie al nuovo processore A12 Bionic, che essendo più potente riesce a gestire nel miglior modo possibile il tutto.

Lo stesso rate del Touch input è presente anche su iPhone X, come vi mostriamo attraverso la tabella presente in calce, mentre la frequenza di aggiornamento di 120 Hz è presente solo su iPad Pro da 10,5 e 12,9 pollici.