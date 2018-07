Il Napoli diventa la prima squadra al mondo ad avere un brand store su Amazon

Particolare primato per l'SSC Napoli, ormai da qualche anno tra le squadre di punta del Campionato di Calcio italiano. Nella giornata di ieri, la squadra allenata da Carlo Ancelotti ha presentato la nuova divisa home per la stagione 2018-2021, insieme a quella del portiere, oltre alla classica polo di rappresentanza.

La particolarità è data dal fatto che, per la prima volta a livello mondiale, il club azzurro sbarcherà su Amazon Italia, Amazon Francia, Amazon Spagna, Amazon Germania ed Amazon UK con un brand store proprietario, su cui saranno vendite le magliette di cui sopra.

Il tutto rientra nel progetto d'internazionalizzazione che il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha messo in atto già da qualche anno ed attraverso cui spera di raccogliere i consensi anche di tifosi all'estero, portando la squadra al livello dei top club europei. A tal proposito, la partnership con Amazon rientra proprio in questa strategia del patròn, ma soprattutto fornisce ai tifosi un modo innovativo e semplice per acquistare il kit della propria squadra del cuore, senza dover passare per lo Store ufficiale o i brand store Adidas.

Amazon, in una nota diffusa per annunciare la partnership, ha annunciato che "il Napoli si colloca ormai stabilmente tra le prime 20 squadre del ranking UEFA, e può contare su oltre 40 milioni di tifosi e 120 milioni di simpatizzanti nel mondo. Per noi è molto importante metterli nella condizione di poter acquistare agevolmente i nostri prodotti e Amazon è straordinaria nella sua efficiente distribuzione e gestione degli ordini".

Le spedizioni per le maglie sono previste nel giro di 3-5 settimane e, purtroppo, sulla pagina aggiunta su Amazon Italia non è possibile effettuare la personalizzazione della maglia.

Oltre alle maglie, sul negozio sono disponibili anche gadget ed oggetti d'abbigliamento vari.