Il neo Premier Conte: "internet è un diritto fondamentale e va assicurato a tutti"

Si è da poco concluso il discorso al Senato della Repubblica del neo premier Giuseppe Conte, che nella giornata di oggi riceverà la fiducia da Palazzo Madama dopo le travagliate procedure di formazione del Governo. Nel corso del discorso, Conte ha anche affrontato il tema relativo all'accesso ad internet e la privacy di internet.

L'ex professore ha affermato che "l'accesso ad internet va assicurato a tutti i cittadini in quanto diritto fondamentale e precondizione dell'effettivo esercizio dei diritti democratici, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 Cost. Occorre però assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali, in quanto sussiste un circolo virtuoso tra tutela dei diritti, uso della rete, inclusione sociale e crescita economica".

Secondo Conte, infatti, siamo di fronte ad una società che guarda sempre più ad internet e caratterizzata ancora di più dalla sua presenza. Il Premier ha definito interne "uno spazio pubblico infinito che facilita la produzione e l'accesso alla conoscenza, crea opportunità di innovazione, riduce la distanza tra i cittadini e i luoghi della democrazia e aumenta la trasparenza dei processi decisionali".

A tal proposito, però, il Governo ha intenzione di guardare anche alla privacy delle persone e soprattutto intendere mette in atto misure che ne assicurano l'accesso ad internet sicuro: "siamo consapevoli che la direzione verso cui questo progresso tecnologico si sviluppa non è neutra. Dobbiamo rafforzare alcune garanzie, giuridiche e istituzionali, in modo da consentire la definitiva affermazione della cittadinanza digitale" ha concluso.