Il NES come non lo avete mai visto: la console Nintendo trasforma il retrogaming in arte

Il successo di prodotti come il Nintendo Classic Mini è indicativo della voglia dei gamer di celebrare il passato. Sono in molti i giocatori che desiderano tornare indietro nel tempo, e il lavoro svolto dal designer svedese Love Hultén sul NES di Nintendo ne è la prova.

L’artista ha voluto fare un tributo a Nintendo creando una console capace di leggere sia le cartucce originali del NES che quelle del Famicom, “senza input lag o alcun tipo di degradazione ai giochi originali”. Il Pyua, questo il nome scelto per il progetto, è in grado di inviare i giochi al televisore attraverso una porta HDMI e un segnale in 1080p. A supporto ci sono anche due joypad wireless, realizzati da 8BitDo. Quello che stupisce non sono le caratteristiche tecniche di questo dispositivo, e nemmeno funzionalità particolari, la vera particolarità è il design. Le cartucce vengono infatti inserite nella console dell’alto, e poi coperte da un vetro. Una volta accesa, una luce illumina la cartuccia coperta della protezione, come una vera opera d’arte, il giusto tributo ai grandi classici del passato. Non bastasse questo, il designer svedese ha creato anche un particolare porta-cartucce, pensato per conservarle al meglio, insieme ai joypad.

Il talento non manca di certo a Love Hultén, basta fare un salto sulla sua pagina ufficiale per vedere altri piccoli capolavori. Purtroppo, si tratta di pezzi unici, si possono acquistare ma i tempi di realizzazione, e soprattutto il prezzo, possono essere elevati. Basti pensare che questo particolare cabinet costa oltre 3000€. Il lavoro svolto da Love Hultén rimane comunque interessante anche se per pochi, il giusto tributo agli albori del gaming.