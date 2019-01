Il nuovo Bluetooth 5.1 saprà da quale direzione proviene un segnale

Il consorzio che gestisce lo standard Bluetooth ha diffuso le prime indicazioni sulle specifiche della nuova certificazione, la 5.1, che includerà delle specifiche molto interessanti andando a migliorare anche i servizi di localizzazione.

Lo standard è infatti molto utilizzato per tali servizi, basti pensare che la funzione Bluetooth Low Energy introdotta con il Bluetooth 4.0, ha consentito ai produttori di fitness tracker e dispositivi indossabili di integrarla in determinate tipologie di dispositivi.

Con il Bluetooth 5.1 il consorzio spera di migliorare ulteriormente il tutto, allo scopo di aumentare la diffusione. Ad oggi, il Bluetooth è in grado di localizzare un oggetto, ma non può capire la direzione da cui proviene un segnale.

La funzione di rilevamento della direzione, che sarà introdotta nella prossima versione dello standard, permetterà ai dispositivi di capire da quale direzione proviene il segnale, il che potrebbe essere in grande aiuto per localizzare oggetti smarriti. Coloro che utilizzeranno dispositivi compatibili si potranno avvalere del rilevamento di prossimità per capire la direzione da cui proviene il segnale e quindi capire il posizionamento esatto di un oggetto.

Secondo quanto affermato, lo standard sarebbe in grado di individuare oggetti con una precisione addirittura di 1 centimetro. Immaginate di aver perso le chiavi sul divano: lo smartphone o dispositivo compatibile col Bluetooth 5.1 sarà in grado di dirvi con precisione quale cuscino controllare.

Il nuovo Bluetooth 5.1 è già disponibile per gli sviluppatori, ma il debutto sul mercato reale non è previsto nel breve tempo e ci vorrà un pò prima che i produttori di dispositivi e software implementino il tutto.