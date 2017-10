Il nuovo contratto di servizio RAI includerà anche una soluzione per Sky?

Nella giornata di oggi, i consiglieriesamineranno il nuovo contratto di servizio elaborato dai tecnici del, che potrebbe includere anche una piacevole novità per gli abbonati

La notizia è stata riportata in anteprima da ADNKronos, secondo cui il percorso d’approvazione avrebbe subito un rallentamento proprio perchè gli stessi consiglieri vorrebbero esaminare con maggiore attenzione il capitolo del contratto avente ad oggetto i rapporti tra la televisione pubblica e Sky, e nella fattispecie la possibilità di rendere visibili gratuitamente i canali del pacchetto a tutti coloro che sono abbonati alla famosa emittente satellitare.

Il via libera definitivo potrebbe arrivare già nella giornata di domani, ed il contratto di servizio passerà successivamente alla Commissione di Vigilanza RAI, un ostacolo non facile da superare, ma comunque non vincolante ai fini dell'approvazione finale.

A livello di altre novità, la famosa agenzia di stampa riferisce che RAI dovrebbe investire più risorse sui canali in inglese, ma non è tutto. Il 2018, infatti, essendo un anni pari, ovvero in cui confluiranno tutte le principali manifestazioni sportive (Campionati del Mondo di Calcio, Olimpiadi Invernali, ad esempio) sarà particolarmente costoso per la RAI, che dovrà fare anche i conti con la diminuzione del canone, che l’anno prossimo costerà 90 Euro (come deciso dal Governo Renzi a seguito dell'integrazione della tassa sulle TV nelle bollette dell'energia elettrica, al fine di ridurre l'evasione fiscale), un aspetto di cui i consiglieri dovranno tenere conto.

Ottenuto l’ok dalla Commissione di Vigilanza RAI, la palla passerà successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico e quindi nuovamente al Consiglio d’Amministrazione RAI, che potrebbe finalmente dare il via libera definitivo ad una questione ormai in sospeso dal 2012.



Chiaramente, vi terremo aggiornati sulla questione.