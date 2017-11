Il nuovo Firefox Quantum è disponibile per il download

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia riguardante il nuovo Firefox Quantum , la nuova versione del popolare browser di Mozilla che segna una vera e propria rivoluzione rispetto al passato.

La compagnia americana nella giornata di oggi ha iniziato la distribuzione della prima build ufficiale del nuovo browser, che segue di qualche settimana la beta rilasciata nel mese di Settembre.

L’obiettivo, per altro nemmeno tanto nascosto, sembra essere chiaro: sfidare Chrome in termini di velocità, grazie all’ottimizzazione dell’utilizzo di memoria volatile (RAM), che è diminuito del 30%, il nuovo motore CSS basato su Rust in grado di sfruttare parallelamente core multipli, ed ovviamente la rinnovata interfaccia grafica, che mette al primo posto i contenuti eliminando barre superflue.

Presente anche il Quantum Render ed il DOM Scheduler, il motore di rendering per le pagine web che si baserà sulla GPU per ottimizzare e favorire la visione di contenuti multimediali e testuali, oltre ad un gestore di risorse che eviterà che le schede aperte in background consumino troppa RAM.

Firefox Quantum è disponibile per il download a questo indirizzo.