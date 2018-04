Il nuovo obiettivo di Elon Musk: creare macchine più intelligenti delle persone

Tra i tanti progetti su cui sta lavorando l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, Elon Musk, figura OpenAI. L'obiettivo di questa compagnia, almeno al momento della sua fondazione, era determinare in che modo le tecnologie d'intelligenza artificiale possano servire l'umanità. Usiamo il tempo verbale passato perchè la mission è cambiata.

La missione futura di OpenAI, infatti, sarà lo sviluppo di "sistemi altamente autonomi che superano gli esseri umani nei lavori economicamente più vantaggiosi", il che in parole povere significa che Musk vuole rendere le macchine più intelligenti delle persone.

Alla base di tutto c'è l'artficial general intelligence (AGI) e secondo molti sarebbe a tutti gli effetti il Santo Graal (o vaso di Pandora) del deep learning. OpenAI infatti si concentrerà quasi totalmente sull'AGI, nonostante Musk proprio di recente abbia preso le distanze dalla compagnia, in quanto lo sviluppo di un'intelligenza artificiale da parte di Tesla rappresenta per lui un conflitto d'interessi.

Alcuni esperti come Ray Kurzwell di Google continuano a sostenere che siamo a pochi decenni di distanza dalla così detta singolarità, ovvero il momento in cui le macchine diventeranno più intelligenti degli esseri umani, mentre altri sostengono che non accadrà mai.

La maggior parte degli ingegneri coinvolti in questo nuovo progetto ed esperti sull'AGI stanno cercando di risolvere alcuni problemi legati all'intelligenza artificiale generale.

OpenAI è un'organizzazione no-profit, che ha già raccolto oltre 1 miliardo di Dollari di finanziamenti ed ha il supporto di molte delle menti più intelligenti nel campo dell'iA.

Nel documento, OpenAI sostiene che "cercheremo di costruire direttamente un'AGI sicura e vantaggiosa, ma considereremo anche la nostra missione completata se il nostro lavoro aiuta gli altri a raggiungere questo risultato".