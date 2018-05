Il nuovo set Lego vi permetterà di costruire una Batmobile radiocomandata

Lego ha annunciato una nuova linea di giocattoli connessi, chiamata Powered Up, che debutterà sul mercato con il set dedicato a Batman e alla sua Batmobile. Seguiranno poi il Lego City Passenger Train ed il Lego City Cargo Train, oltre ai Lego Duplo Steam Train e Lego Duplo Cargo Train dedicati ai più piccoli.

La caratteristica peculiare di questa nuova linea è quella di offrire più prodotti diversi tra loro invece di un unico grande set: alcuni di essi avranno bisogno delle batterie per funzionare, altri invece potranno essere programmati ed utilizzati tramite l'apposita app; l'intento è quello di mettere a disposizione degli utenti diversi gradi di complessità, in modo da soddisfare le esigenze di chiunque.

La Batmobile potrà essere comandata a distanza tramite la compaion app Powered Up, disponibile negli store Android ed Apple, nella quale saranno presenti due interfacce già configurate dalla compagnia; i più esigenti potranno inoltre ricorrere ad un telecomando fisico, modificabile con diversi pulsanti e slider. Per la fine dell'anno corrente inoltre è previsto il rilascio di una terza interfaccia, che permetterà di codificare velocità, direzione ed effetti sonori del veicolo per creare degli stunt.

Il set, composto da 321 pezzi, arriverà sugli scaffali dei negozi il primo agosto al prezzo di 159.99 dollari, ed includerà due motori ed un hub per la batteria; a questo pacchetto potrete affiancare il Boost kit, che sempre al prezzo di 159.99 dollari metterà a vostra disposizione un motore extra ed una serie di sensori per i colori e la distanza, assieme ad altri 843 mattoncini.