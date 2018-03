Il nuovo sito web per gli Apple ID consentirà di scaricare i propri dati personali

Apple, sulla scia di quanto affermato da Tim Cook qualche giorno fa, continua a guardare con grande interesse alla protezione dei dati personali dei propri utenti, ed a qualche ora dal rilascio di iOS 11.3 , ha rivelato che introdurrà un nuovo sito web che consentirà una gestione più trasparente degli

Nello specifico, secondo quanto riportato da Bloomberg la nuova versione del portale consentirà agli utenti di scaricare una copia di tutti i loro dati archiviati dalla compagnia.

Gli utenti saranno in grado di scaricare dati come contatti, foto, preferenze musicali, informazioni sul calendario ed altro. Il sito sostanzialmente consentirà di scaricare tutte le informazioni memorizzate nelle app e nei servizi Apple negli ultimi tempi.

La società di Tim Cook prevede inoltre di consentire agli utenti di utilizzare il sito per modificare le informazioni personali, disabilitare il proprio ID Apple e cancellarlo definitivamente. Al momento infatti non è possibile per gli utenti scaricare i propri dati o eliminare i propri account senza contattare direttamente la compagnia di Cupertino.

Apple sta apportando la modifica per conformarsi al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea che entrerà in vigore il prossimo 25 Maggio.

La società prevede inoltre anche di rilasciare nuovi strumenti per la privacy basati sul web in Europa all'inizio di maggio, con l'espansione negli altri paesi prevista solo in un secondo momento.