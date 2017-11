Il OnePlus 5T non sarà dotato della ricarica wireless

Il CEO di OnePlus,, ha riferito che il nuovo OnePlus 5T non avrà la ricarica wireless. Una tecnologia offerta da Samsung, LG e recentemente anche da Apple.

La ricarica wireless è ritenuta inferiore alla Dash Charge secondo il CEO di OnePlus, spiegando che nonostante la ricarica wireless sia migliorata molto negli ultimi anni, presenta ancora dei limiti. Per ottenere la massima efficienza da essa, è necessario infatti posizionare lo smartphone sul dock di ricarica in maniera molto accurata. Da notare che la durata della carica aumenta se vengono caricati più dispositivi con lo stesso dock. Infine la massima potenza erogata è di 15 Watt. Utilizzando l’alimentatore e il cavo Dash Charge è possibile ottenere in 30 minuti una carica sufficiente per 24 ore, grazie alla potenza erogata di 20 Watt.

L'ultimo difetto, ma non meno importante, la ricarica wireless non permette di utilizzare lo smartphone per altre operazioni, dato che deve rimanere posizionato sul dock. Con il normale cavetto invece l'utente può usare il dispositivo liberamente. Per questi motivi, OnePlus ha deciso di utilizzare ancora la ricarica wired e la sua tecnologia Dash Charge.

Il OnePlus 5T verrà annunciato il 16 novembre a New York, mentre le vendite inizieranno il 21 Novembre.