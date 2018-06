Il patrimonio di Jeff Bezos continua a crescere: ora è di 141,9 miliardi di Dollari

Jeff Bezos è sempre più l'uomo più ricco del mondo. Il papà di Amazon, infatti, si conferma al primo posto nella particolare classifica dei paperoni del mondo, ed al 1 Giugno la sua ricchezza è aumentata di 5 miliardi di Dollari, attestandosi sui 141,9 miliardi di Dollari.

Come al solito, i dati sono stati diffusi da Forbes, che provvede ad aggiornare i dati mensilmente. Il numero del gigante degli e-commerce ha un valore di 49 miliardi di Dollari superiore a quello di Bill Gates, il fondatore di Microsoft che per decenni è stato in testa a questa classifica, prima di essere spodestato proprio da Bezos, in un sorpasso che ormai si è attestato a tutti gli effetti come definitivo, salvo clamorosi colpi di scena.

Complessivamente, il patrimonio di Bezos vale 60 miliardi di Dollari in più di quello di Warren Buffett, il che è quanto mai indicativo e dimostra come la ricchezza a livello mondiale sia distribuita diversamente rispetto a qualche decennio fa.

Bezos, infatti, è diventato l'uomo più ricco del pianeta all'inizio dell'anno, grazie allo straordinario andamento registrato dal titolo di Amazon in borsa.

Nonostante ciò, però, il popolare rivenditore online è al secondo posto nella classifica delle aziende con il valore più alto, dietro Apple.