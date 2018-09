Il Pentagono prevede di spendere 2 miliardi per armi che fanno uso di IA

L'agenzia DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) vuole effettuare il più grande investimento militare mai fatto nei sistemi di intelligenza artificiale (AI) per le armi statunitensi, impegnandosi a spendere fino a 2 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

L'agenzia vede il suo ruolo primario nel portare avanti nuove soluzioni tecnologiche ai problemi militari. L'amministrazione Trump ha fortemente appoggiato l'arrivo di ulteriori sistemi di intelligenza artificiale nelle armi americane, in modo da competere al meglio con le forze russe e cinesi.

L'investimento della DARPA si avvicina approssimativamente a quello che gli Stati Uniti spesero per il Progetto Manhattan, che produsse le armi nucleari negli anni '40. Tuttavia, quella cifra sarebbe ora pari a 28 miliardi di dollari per via dell'inflazione.

Stando a quanto riportato anche da The Verge, un documento del Pentagono pubblicato in agosto afferma che i progressi tecnologici renderanno presto possibili armi altamente tecnologie. "Al momento, il Dipartimento della Difesa non dispone di un sistema autonomo di armi in grado di ricercare, identificare, tracciare, selezionare e coinvolgere obiettivi indipendentemente dall'input di un operatore umano", si legge rapporto, firmato dai ricercatori Kevin Fahey e Mary Mugnaio. "Ma le tecnologie alla base dei sistemi senza equipaggio renderebbero possibile lo sviluppo e l'implementazione di sistemi autonomi in grado di selezionare in modo indipendente e attaccare obiettivi con forza letale", prevede il report.

DARPA attualmente ha circa 25 programmi incentrati sulla ricerca in campo IA. Steven Walker, il direttore della DARPA, ha dichiarato che rendere i sistemi di intelligenza artificiale in grado di prendere decisioni e spiegarle ai loro operatori sarà "di fondamentale importanza ... in uno scenario di guerra".