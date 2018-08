Il pesce scorpione minaccia la Barriera Corallina? Ci pensa questo robot-pescatore

Il pesce scorpione è un animale molto pericoloso, non solo per i bagnanti ma anche per gli ecosistemi fragili come la Barriera Corallina; gli esemplari appartenenti a questa specie sono predatori molto aggressivi, capaci di riprodursi molto velocemente ed in maniera incontrollabile.

Tenere il loro numero sotto controllo non è per nulla semplice, soprattutto a causa delle spine velenose che mettono in pericolo anche i pescatori più esperti, che spesso si immergono con l'intento di catturarne più esemplari possibili per preservare l'ambiente. La soluzione a questo problema potrebbe arrivare dai ricercatori del Worcester Polytechnic Institute, che hanno costruito un robot-pescatore capace di operare sott'acqua in modo del tutto autonomo.

Le sue invidiabili doti da cacciatore sono dovute alla computer vision, che è stata opportunamente "allenata" a riconoscere il pesce: grazie alle potenzialità messe in campo da questa tecnologia, il bot è in grado di individuare da solo gli esemplari di pesce scorpione e di attaccarli con le otto lance a disposizione. Ognuna di esse, oltre a potersi staccare dal robot una volta trafitto il pesce, funziona anche da galleggiante, in modo da far emergere in superficie tutti gli esemplari colpiti.

Al momento il prototipo non è ancora pronto per entrare in servizio, ed i ricercatori stanno ancora lavorando ad un sistema di navigazione che permetta all'intelligenza artificiale che lo comanda di ricreare una sorta di "reticolo di caccia in 3D", utile a renderlo ancora più "letale". Da un punto di vista puramente meccanico, invece, il bot è già in grado di immergersi senza problemi, dato che è resistente alla corrosione provocata dall'acqua di mare. Se si rivelerà affidabile, potrebbe seriamente dare una mano a preservare gli ecosistemi fragili come la Barriera Corallina.