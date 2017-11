Il polo nord di Saturno in uno degli ultimi scatti di Cassini

Lo scatto che potete ammirare in tutta la sua bellezza in fondo alla news è il risultato delladel Sole catturata dalla sonda spaziale Cassini. La regione è stata analizzata nei precedenti 13 anni tramite l'infrarosso, che identifica il calore emesso così da poter osservare gli oggetti non illuminati da una stella.

Infatti in questi anni il polo nord non era illuminato da sole, ed l'uso degli infrarossi si è reso necessario per osservare la parte oscurata del pianeta. Lo scatto risale allo scorso 25 aprile, quando Cassini vagava ancora nel sistema di anelli e satelliti di Saturno: la sua attività è terminata il 15 settembre, giorno in cui la NASA l'ha fatta schiantare sull'atmosfera del pianeta.

Nonostante lo scatto sia stato possibile grazie alla luce riflessa del sole, è stato sfruttato un particolare filtro che evidenzia le onde vicino all'infrarosso per catturare più dettagli. La distanza della sonda dalla parte più alta dell'atmosfera è di 441.000 chilometri ed ogni pixel dell'immagine corrisponde a 26 chilometri.

Per chi avesse saltato le tappe più importanti del viaggio di Cassini, vi consigliamo la lettura del suo ultimo bacio a Titano, della scoperta dell'oceano di acqua sotto la crosta ghiacciata di Encelado, della particolare illusione ottica generata sui suoi anelli, la decisione della NASA di distruggere la sonda, un piccolo riassunto delle scoperte più rilevanti e i suoi ultimi istanti di vita.