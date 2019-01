Il Premier Conte a Davos: 'Apple vuole investire di più in Italia'

Nel corso dei lavori del World Economic Forum in corso in questi giorni a Davos, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte sta tenendo riunioni con varie delegazioni ed investitori. Questa mattina però è arrivata una dichiarazione che tocca da vicino il mondo tecnologico ed il nostro paese.

Conte infatti ha annunciato di aver parlato con l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, il quale avrebbe riferito le intenzioni della propria compagnia di investire maggiormente in Italia: "con il CEO di Apple, Tim Cook, abbiamo parlato delle nuove tecnologie su cui stanno lavorando e mi ha anticipato che intendono investire più cospicuamente in Italia" ha affermato il Premier, il quale si è detto ovviamente soddisfatto dei contenuti dell'incontro tenuto con il numero uno dell'azienda californiana, anch'esso presente a Davos in questi giorni.

Conte ha anche rinnovato il benvenuto ad Apple in Italia, che dopo aver risolto il contenzioso con il Fisco Italiano ha aumentato in maniera massiccia gli investimenti nel Bel Paese. All'apertura dell'Apple Store di Piazza Liberty, a Milano, infatti si è aggiunta la Apple Academy inaugurata a Napoli in collaborazione con l'Università Federico II e che porterà alla formazione di oltre mille ragazzi entro il 2019. Apple inoltre ha annunciato lo scorso mese di Maggio un'attività di recruiting per oltre 400 studenti.