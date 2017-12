Il Premier Gentiloni: "urgente portare la banda ultralarga in tutta Italia"

Nella giornata di ieri, il Presidente del Consiglioha tenuto la classica conferenza stampa di fine anno per fare il punto sulla situazione, che quest'anno è anche coincisa con la fine della Legislatura, dal momento che il Presidente della Repubblica,, ha sciolto le camere.

Nel corso della conferenza, Gentiloni si è soffermato su uno degli aspetti cari anche al precedente governo di Matteo Renzi: la banda ultra larga. Secondo il Premier, infatti, "portare la banda ultra larga in tutto il Paese è assolutamente urgente perchè abbiamo un ritardo. E’ molto importante considerare la banda ultra larga come un servizio universale a disposizione di tutte le comunità. Non si tratta solo essere al passo con i tempi ma di ridurre le disuguaglianze".

Gentiloni, successivamente, si è soffermato su ciò che hanno fatto gli ultimi Governi sul digitale: "stiamo facendo alcune operazioni importanti, la prima è lavorare sulla fase robotica, i big data, l’intelligenza artificiale, insomma il mondo di industria 4.0”, ha affermato.

Sul caso Isiamed, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore su queste pagine, ha affermato che "non ne ero a conoscenza. Se conoscessi tutti gli emendamenti sarei un pazzo!".

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, nel frattempo, ha già annunciato l'inizio di una serie di indagini per "verificare la compatibilità con le normative dell'Unione Europea.