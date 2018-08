Il primo notebook con RTX 2080 è in arrivo, ma costa 9999 euro

A poche ore dalla presentazione della nuova scheda video NVIDIA RTX 2080, arrivano già le prime informazioni in merito ai notebook che monteranno questa GPU. Nonostante questo, però, il costo del primo dispositivo di questo tipo sembra essere tutto fuorché economico: 9999 euro.

In particolare, i colleghi di ComputerBase sono riusciti a scovare, sul sito ufficiale della società produttrice, il nuovo notebook Clevo P870X, montante un display IPS 144Hz da 17,3 pollici con risoluzione UHD (3840 x 2160 pixel) e supporto al G-Sync, una GPU NVIDIA RTX 2080 da 8GB GDDR6, un processore Intel Core i9-9900K, 16GB di RAM (2 x 8GB) e un SSD Samsung 970 NVMe da 250GB.

Insomma, una configurazione di fascia enthusiast, che però, come citato in apertura, richiede un esborso di 9999 euro. Vi ricordiamo che la scheda video NVIDIA RTX 2080 può sfruttare 2944 CUDA Core, 8 GB di RAM di tipo GDDR6, un clock base di 1515 MHz e uno boost di 1710 MHz, mentre il prezzo è di 869 euro. La nuova RTX 2080 Ti, invece, utilizza 4352 Cuda Core, con un clock base di 1350 MHz e uno boost di 1545 MHz . Sulla scheda sono installati 11 GB di RAM GDDR6, per un prezzo di 1279 euro.

Non abbiamo ulteriori informazioni in merito alla data di uscita, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech, non mancheremo di tenervi informati in merito.