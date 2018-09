Il primo tablet 'scrollabile' con display pieghevole è realtà (video)

Nell'ultimo periodo, si parla sempre più di dispositivi con schermi pieghevoli. Abbiamo già visto su queste pagine, però, come in passato fossero già stati effettuati dei tentativi in merito. Ebbene, ora disponiamo di nuove tecnologie molto più sofisticate, tanto che il primo tablet "scrollabile" con display di questo tipo è diventato realtà.

Creato da un team di ricerca presso l'Human Media Lab della Queen University in Canada, MagicScroll viene definito "il primo tablet touch-screen scrollabile al mondo". Ispirato alle antiche pergamene, il prototipo presenta uno schermo flessibile da 7,5 pollici con risoluzione 2K arrotolato attorno a un cilindro stampato in 3D.

I controlli posti su entrambe le estremità del cilindro consentono di scorrere le informazioni sullo schermo. Il display può anche essere "srotolato" per funzionare in modo simile a un tablet tradizionale. I ricercatori affermano che è "molto più facile da tenere con una mano rispetto a un iPad". Ne trae vantaggio anche la portabilità, con il tablet che si può inserire in tasca quando viene arrotolato.

Quando sentiamo parlare di questo tipo di dispositivi, molte volte si tratta solamente di concept. MagicScroll, invece, dispone già di un primo prototipo funzionante, che potete vedere in azione nel video presente qui sopra.

"Siamo stati ispirati dal design delle pergamene antiche perché la loro forma consente un'esperienza di visione più naturale e ininterrotta", ha dichiarato in una nota il direttore del laboratorio Human Media, Roel Vertegaal. "Un'altra fonte di ispirazione sono stati i vecchi sistemi di archiviazione di Rolodex utilizzati per archiviare e sfogliare le schede di contatto".

Ma non è finita qui: l'obiettivo dei ricercatori è quello di ridurre il tutto a un oggetto dalle dimensioni di una penna. In particolare, Vertegaal ha affermato: "qualsiasi cosa può diventare uno schermo. [...] Che si tratti di una tazza riutilizzabile composta da uno schermo interattivo su cui è possibile selezionare l'ordine prima di arrivare in un bar o di display posti sui vestiti, stiamo cercando di capire come gli oggetti possono diventare delle applicazioni".