Il prossimo iPad Pro potrebbe integrare il Face ID e delle cornici molto sottili

Secondo quanto riferito da Bloomberg, il prossimo iPad Pro potrebbe essere dotato del Face ID al posto del tasto home con Touch ID. Face ID che, oltre a sbloccare il device, supporterà pienamente le stesse identiche feauture presenti su iPhone X.



Il nuovo iPad Pro sarà anche dotato di bordi più sottili, di un processore più veloce, di una GPU personalizzata Apple e di un supporto integrato per il Face ID, che consentirà di sbloccare il device con una scansione facciale proprio come avviene su iPhone X.

Secondo le fonti di Bloomberg, il nuovo iPad Pro non avrà di un display OLED. Invece, continuerà ad utilizzare un display LCD, probabilmente perché i fornitori di Apple stanno ancora lavorando per aumentare la produzione di schermi OLED. Samsung continua ad essere l'unico produttore di display in grado di produrre display OLED adatti a un iPad, ma i vincoli tecnici e finanziari impediranno ad Apple di adottare OLED in questo momento.

Il nuovo iPad Pro potrebbe anche vedere l'arrivo di una rinnovata Apple Pencil. L'annuncio di questo nuovo iPad sarebbe previsto nel corso della seconda metà del prossimo anno.