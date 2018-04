Il prossimo progetto di Elon Musk: costruire un cyber drago!

Dopo l'incredibile successo del lanciafiamme, Elon Musk guarda già oltre. L'amministratore delegato di Tesla e SpaceX, attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha annunciato il nuovo strabiliante progetto, ma non sappiamo se si tratta di uno scherzo o meno.

Comunque, resta il fatto che Musk, tra i tanti messaggi inviati attraverso la piattaforma di microblogging, ha annunciato di essere al lavoro sulla progettazione di un cyber drago.

Al momento i dettagli del progetto non sono noti, ma resta il fatto che non sappiamo se si tratti di un drago che sarà sviluppato per qualche evento particolare o meno. In molti continuano ad etichettare il tweet come una burla ed uno scherzo che l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX ha voluto riservare ai propri utenti, mentre i più perfidi ritengono che si tratta di un semplice modo per distogliere le attenzioni dai gravi problemi finanziari che sta attraversando il produttore di vetture elettriche.

Sarebbe però senza dubbio interessante vedere all'opera il drago di Elon Musk, magari dotato del lanciafiamme lanciato qualche settimana fa.

Ad oggi non ci resta che ipotizzare i possibili utilizzi e specifiche tecniche del cyber drago, in attesa di novità da parte dello stesso Musk.