Il reattore nucleare per alimentare i futuri villaggi lunari e marziani ha passato i test

Si chiama KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology) ed è un piccolo reattore a fissione nucleare proposto dalla NASA per sostenere lunghe missioni spaziali con un equipaggio di essere umani. Su parla delle future missioni esplorative sulla Luna, su Marte e ben oltre.

In fondo alla news potete osservare una ricostruzione di come apparirebbe il reattore terminato, un piccolo sistema capace di generare fino a 10 kilowatt di potenza (elettrica), sufficienti secondo la NASA per sostenere diverse famiglie per 10 anni. Quattro di questi reattori sarebbero sufficienti per sostenere una base umana al di fuori del pianeta terra.

Secondo Marc Gibson, ingegnere alla guida del progetto KRUSTY, "Kilopower ci conferisce l'abilità di mettere in piedi missioni più dispendiose a livello energetico e di esplorare i crateri lunare più lontani dai raggi solari. Quando cominceremo ad inviare astronauti per un lungo soggiorno sulla Luna e su altri pianti, avremo bisogno di una quantità di potenza che prima d'ora non era mai stata richiesta".

Il prototipo realizzato funzione con un reattore ad Uranio-235 delle dimensioni di un rotolo di carta igenica. I test portati a termine hanno stressato il sistema per verificarne il funzionamento anche a massima potenza: infatti questi reattori dovranno resistere a qualunque condizione ambientale incontrino e continuare a funzionare in maniera stabile.

Per ora non è ancora prevista alcuna missione che preveda l'utilizzo del Kilopower, ma la dimostrazione della NASA e del Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (NNSA) ha dimostrato con successo le potenzialità del sistema a fissione nucleare.

Se volete saperne di più su cosa sia la fissione nucleare vi rimandiamo al nostro articolo riguardante la tecnologia dietro la Bomba H. Per quanto riguarda il reattore Kilopower potete consultare lo speciale dedicato con molte informazioni aggiuntive.