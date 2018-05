Il redesign di Snapchat non sta aiutando la compagnia a superare i problemi finanziari

Niente da fare per Snapchat: nemmeno il recente e molto criticato redesign della sua app per smartphone riesce a far crescere i guadagni della compagnia. Dopo aver condiviso i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno, il prezzo delle sue azioni è calato del 15%, circa un sesto del loro intero valore.

A nulla è servito l'aumento di utenti attivi fatto registrare rispetto al trimestre precedente, un bacino che conta più di 4 milioni di Snapchatters ma che non ha avuto altro effetto se non quello di far diminuire il guadagno medio incassato dall'azienda per utente: si è passati infatti da 1.53 dollari per utente (in media) garantiti a livello globale a 1.21 dollari, ed i ricavi sono quindi scesi dai 286 milioni di dollari ai 231 guadagnati nel periodo preso in esame.

La colpa di questo piccolo passo indietro compiuto dalla compagnia sarebbe da imputare al redesign dell'app effettuato lo scorso anno, che Snapchat continua a difendere dicendo che aiuta a separare la vita privata dai contenuti sponsorizzati ma che gli utenti non hanno mai né digerito, né tantomeno apprezzato, arrivando al punto di creare una petizione per chiedere di rimuoverlo che conta più di un milione di firme.

Tempi duri per il social del fantasmino, che ora come mai deve fare le mosse giuste per sopravvivere in un settore così concorrenziale come quello dei social network.