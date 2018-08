Il rivoluzionario tunnel subacqueo lungo 135 km che collegherà Cina e Taiwan

Presto il modo di viaggiare dalla Cina a Taiwan potrebbe subire un incredibile stravolgimento, grazie ad un progetto molto ambizioso: Zhu Hehua, capo della divisione che progetta tunnel ed altre strutture sotterranee per la Tongji University, ha rivelato al mondo la prossima sfida che il governo cinese ha intenzione di affrontare.

Si tratta di un lungo tunnel ferroviario subacqueo, lungo ben 135 chilometri, in grado di collegare appunto Cina e Taiwan. Stando al South China Morning Post, il quotidiano cinese che per primo ha riportato la notizia, la possibilità di collegare i due paesi con una soluzione di questo tipo è stata discussa per diversi anni, ma l'interesse verso il progetto ha subito una significativa impennata solo nel 2016; di recente invece scienziati ed ingegneri sono riusciti a trovare un modo di costruire l'infrastruttura che mettesse d'accordo entrambi.

135 km possono non sembrare una distanza proibitiva per un tunnel subacqueo, ma risultano un'infinita se messi in confronto con i 37.9 km dell'Eurotunnel, o Tunnel della Manica, che collega Francia ed Inghilterra.

Una delle due estremità del corridoio interrato sarà situata a Pingtan, nella provincia di Fujian, mentre l'altra verrà posizionata nella città costiera taiwanese di Hsinchu; vanterà un diametro di 10 metri, necessari ad ospitare tre tracciati: due principali, muniti di rotaie sulle quali far passare i treni, ed uno minore, intervallato da diverse uscite di emergenza, attraverso il quale passeranno i cavi elettrici con i quali verrà fornita l'energia richiesta per far funzionare la struttura.