Il robot di Boston Dynamics è diventato il miglior amico di Jeff Bezos

, l'amministratore delegato e fondatore di, nonchè uomo più ricco del mondo, ha un nuovo amico a quattro zampe. Il dirigente americano ha pubblicato sul proprio account ufficiale Twitter la fotografia che trovate in calce, che lo ritrae durante una passeggiata insieme al "cane".

Il robot, per coloro che hanno avuto modo di seguire le vicende legate a Boston Dynamics, è lo SpotMini, che proprio di recente ha imparato ad aprire le porte. Bezos attualmente partecipa alla conferenza MARS, su invito di Amazon. L'evento, il cui acronimo sta per Machine learning, home Automation, Robotics, and Space exploration, tocca molti dei temi cari allo stesso amministratore delegato del gigante di Chicago.

Lo scorso anno, alla stessa conferenza, Bezos era stato ritratto alla guida di un robot alto 4 metri e basato sulla tecnologia di Hankook Mirae.

Per pura coincidenza, come rivelato da molti Bezos sembra indossare un abito praticamente identico a quello con cui ha debuttato alla conferenza tenuta a Sun Valley, in Idaho, la scorsa estate. La fotografia aveva fatto il giro del mondo in quanto il miliardario sembrava molto più muscoloso rispetto agli anni precedenti.

La fotografia pubblicata ieri è particolarmente simpatica non tanto perchè lo ritrae insieme all'amico a quattro zampe, ma anche perchè si vedono gli spettatori e curiosi che scattano fotografie alla particolare coppia.