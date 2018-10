Il robot di Boston Dynamics Spot ha imparato a ballare Bruno Mars

Non solo l'ispezione dei cantieri. Spot, il robot a quattro zampe di Boston Dynamics, ha anche imparato a ballare, come vi mostriamo nel filmato presente in apertura.

Il risultato non è solo divertentissimo, ma anche impressionante dal punto di vista dell'agilità.

Spot infatti riesce a seguire perfettamente il ritmo della popolare canzone di Bruno Mars, riuscendo ad eseguire passi di danza che in precedenza avevamo visto solo fare ai ballerini professionisti ed allo stesso autore della canzone.

Inutile dire che i commenti sotto al filmato sono entusiasti ed allo stesso tempo divertenti ed ironici. C'è chi si chiede come sarà l'universo dopo che i robot avranno preso il posto degli umani anche sulle piste da ballo, mentre altri sostengono che il 2018 sia destinato a diventare un anno memorabile visto che "abbiamo finalmente visto un robot effettuare il twerking".

Noi, non possiamo che condividere l'opinione di un utente: "quando scopri che anche un cane robot è un ballerino migliore di te, non c'è nulla da dire ma solo provare vergogna".

Le movenze dello Spot sono sicuramente migliori delle nostre alle prese con improbabili passi di danza, chissà che il prossimo passo sia Atlas alle prese con il moonwalk di Michael Jackson. Nel frattempo, non ci resta che gustarci Spot.