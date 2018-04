Il robot che sa montare una sedia di Ikea in otto minuti

I mobili di IKEA sono noti non solo per essere molto economici, ma anche perchè vengono consegnati a casa praticamente smontati. E' innegabile che per alcuni, in particolare coloro che hanno poca dimestichezza col bricolage, il processo di assemblaggio dei mobili è tutt'altro che facile vista la quantità di vite e componenti.

Per fare fronte a questo problema, un team di ingegneri del Nayang Technological Institute di Singapore ha programmato due bracci robotici all'avanguardia che sono in grado di assemblare, come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, una sedia STEFAN di Ikea in poco più di otto minuti.

I ricercatori, nella fattispecie, hanno assemblato due braccia robotiche come quelle che si trovano in numerose catene di montaggio per montare una sedia. Interessante anche notare che i singoli pezzi della sedia, che sono presenti all'interno della confezione, sono stati disposti in maniera del tutto casuale e non in uno schema preciso che i robot hanno seguito.

Per individuare le varie componenti, i robot si sono avvalsi di fotocamere tridimensionali e sensori di forza. L'intero processo (compreso l'assemblaggio) è durato una ventina di minuti.

Il motivo per cui la notizia ha avuto una rilevanza così elevata, al punto che è stata pubblicata anche sulla rivista Science Robotics, è da ricercare nel fatto che questo tipo di robot industriali solitamente seguono degli schemi molto precisi e predeterminati dagli umani e non sono stati concepiti per eseguire dei piccoli movimenti e controllare la forza. Nel processo mostrato nel filmato viene mostrata anche la foratura di una sedia, che se per un essere umano è un processo semplice, per i robot è l'esatto contrario.

Il team è stato messo a dura prova dal processo, dal momento che ha dovuto codificare la sequenza di eventi "attraverso un notevole sforzo ingegneristico".

E' chiaro che tali robot non saranno impiegati in alcun modo per montare mobili di IKEA, ma dimostrano come l'IA stia facendo passi da giganti.