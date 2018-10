Il Rover Curiosity deve temporaneamente 'cambiare cervello'

Gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, hanno comandato al rover Curiosity dell'agenzia di switchare al suo secondo computer. Lo switch permetterà di analizzare un problema tecnico che ha impedito al primo computer del rover di memorizzare dati scientifici e alcuni dati chiave.

Come molti veicoli spaziali della NASA, Curiosity è stato progettato con due computer,in questo caso, computer "Side-A" e "Side-B", in modo che possa continuare a funzionare nel caso in cui si verificasse un problema tecnico. Dopo aver esaminato diverse opzioni, gli ingegneri JPL hanno raccomandato che il rover passasse dal Lato B al Lato A, il computer che il rover ha utilizzato inizialmente dopo essere atterrato.

Il rover continua ad inviare dati limitati e memorizzati nella memoria a breve termine. Tuttavia è "conscio" ed operativo. Ma qualunque cosa impedisca a Curiosity di archiviare i dati scientifici nella memoria a lungo termine impedisce anche la memorizzazione del "record event" del rover, un diario con tutte le azioni compiute, di cui gli ingegneri hanno bisogno per fare una diagnosi. Lo scambio di computer consentirà la memorizzazione dei dati e dei record degli eventi sul computer Side-A.

"A questo punto, siamo sicuri che torneremo alle operazioni complete, ma è troppo presto per dire quanto presto", ha detto Steven Lee di JPL, vice project manager di Curiosity. "Stiamo operando sul "side A" a partire da oggi, ma ci potrebbe volere del tempo per comprendere appieno la causa principale del problema e ideare soluzioni alternative per la memoria su "Side B"".

Lee aggiunge: "Abbiamo trascorso l'ultima settimana controllando il lato A e preparandolo per lo scambio. È certamente possibile eseguire la missione sul computer Side-A, se davvero ne avessimo bisogno, ma il nostro piano è di tornare a Side B non appena possiamo risolvere il problema per utilizzare la sua maggiore dimensione di memoria".