Il rover Opportunity riemerge dalla tempesta marziana: ecco l'immagine dallo spazio

L'immagine visibile in calce alla news mostra un piccolo oggetto sulle pendici della Perseverance Valley di Marte. Ebbene quello è Opportunity, fermo nello stesso posto in cui si trovava quando è stato avvolto da una tempesta di polvere che ha interessato quella regione, poco più di 100 giorni fa.

Questa immagine è stata prodotta a 267 chilometri dalla superficie marziana. Il riquadro bianco indica un'area 47 metri quadrati, nel cui centro è presente il rover. La tempesta è stata una delle tante che ha sollevato abbastanza polvere per avvolgere la maggior parte del Pianeta Rosso e impedire alla luce del sole di raggiungere la superficie. La mancanza di luce solare ha costretto Opportunity ad entrare in "letargo", per evitare di spegnersi completamente.

Il team del rover al Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, da allora non ne ha avuto più notizie. L'11 settembre, il JPL ha comunque iniziato ad aumentare la frequenza dei comandi trasmessi al rover.

La NASA non è ancora riuscita a comunicare direttamente con Opportunity, ma almeno adesso è possibile vederlo dallo Spazio.

La quantità di luce solare che raggiunge i pannelli di opportunity può essere rappresentata con un valore detto "tau": più è alto e più luce viene assorbita da una determinata superficie. Durante la tempesta si sono toccati valori leggermente superiori a 10 "tau", Ma negli ultimi mesi questo valore è costantemente diminuito. Giovedì 20 settembre, quando è stata scattata questa immagine, si stima che il "tau" fosse circa 1.3, come ripreso dalla fotocamera Mars Color Imager.

