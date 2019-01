Il rover Opportunity a rischio, la NASA proverà a risvegliarlo per l'ultima volta

Per chi non lo sapesse, una imponente tempesta di sabbia si è abbattuta per lungo tempo su Marte, facendo perdere alla NASA il controllo del rover Opportunity. Ebbene, ora l'Agenzia Spaziale statunitense ha annunciato che effettuerà diverse settimane di tentativi per cercare di risvegliare "Oppy" con ogni mezzo possibile.

in particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Gizmodo, la NASA in realtà ritiene che sarà molto difficile riuscire a ristabilire il contatto con il rover. Si ritiene infatti che Opportunity abbia problemi interni non ancora identificati causati appunto dalla tempesta di sabbia.

"Continueremo a utilizzare più tecniche possibili nei nostri tentativi di contattare il rover", ha dichiarato John Callas, project manager di Opportunity del Jet Propulsion Laboratory della NASA (JPL). "Queste nuove strategie di comando si aggiungono ai comandi 'sweep e beep' che abbiamo trasmesso al rover da settembre".

Nonostante questo, Steven Squyres, membro del team dietro alla missione di Opportunity, ha dichiarato al New York Times che "potrebbe essere la fine (per 'Oppy', ndr)". Questo mese, Opportunity ha celebrato il 15 anniversario del suo sbarco sul Pianeta Rosso come parte della missione Mars Exploration Rover della NASA. "Quindici anni sulla superficie di Marte sono testamento non solo di una magnifica macchina di esplorazione, ma del talento del team dedicato, che ci ha permesso di espandere le nostre scoperte in merito al Pianeta Rosso", ha affermato Callas in merito.