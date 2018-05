Il Royal Wedding sarà tecnologico: sarà utilizzata un'IA per il riconoscimento facciale

Nonostante le tradizioni a cui sono molto legati gli inglesi, l'utilizzo delle nuove tecnologie è comunque in aumento. E mentre ci avviciniamo sempre più a quello che può a tutti gli effetti essere definito l'evento mediatico dell'anno, ovvero il Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle il 19 maggio, arrivano le prime informazioni.

Sky News, infatti, ha annunciato che durante la lunga maratona del 19 Maggio utilizzerà uno strumento di riconoscimento facciale basato sull'intelligenza artificiale per identificare rapidamente gli ospiti al matrimonio ed alle trasmissioni e mostrare sugli schermi tutte le informazioni necessarie per i milioni di telespettatori.

Il software sarà basato sullo strumento di deep learning Rekognition di Amazon e basato sul cloud, attraverso cui sarà possibile rilevare, tracciare e analizzare i volti, compresi quelli delle celebrità. Un sistema del genere rappresenta anche un risparmio di tempo importante per l'emittente satellitare, che dal canto suo non dovrà analizzare manualmente il volto delle celebrità prima di intervistarle. Chiaramente, l'IA sarà utilizzata anche per i membri della nobiltà.

Gli utenti, sul sito web di Sky News potranno accedere ad un hub dedicato in cui saranno presenti schede su tutte le persone rilevate dall'IA e che sono arrivate al matrimonio, con tanto di schede ed informazioni personali.