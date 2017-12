Il Samsung District di Milano apre le porte agli appassionati di Star Wars

: Per la prima volta,invita tutti i fan di Star Wars a vivere, nei due spazi del Samsung District di Milano, esperienze divertenti e coinvolgenti.

Nella settimana in cui arriva al cinema il nuovo capitolo della saga, la sede di Samsung Electronics Italia è invasa dal mondo di Star Wars. Da oggi al 17 dicembre, Samsung Smart Home e Samsung Smart Arena ospitano infatti tante iniziative e attività galattiche dedicate agli appassionati.

Per l’occasione la Samsung Smart Home è stata divisa in lato buono e lato oscuro e i visitatori, al momento dell’ingresso, potranno scegliere il lato della Forza a cui appartenere sfidando i propri amici al nuovissimo Star Wars Battlefront II oppure mettendo in gara i POWERbot nelle edizioni limitate ispirate agli iconici personaggi di Darth Vader e degli Stormtrooper in un percorso stellare tra vari pianeti. Nella casa, tra tantissime statue a tema, non manca un angolo dedicato ai più giovani - anche nell’anima - che si potranno divertire con tutti i prodotti Lego ispirati al mondo Star Wars.

Nella sala entertainment Ultra HD 4K Home Cinema si può riassaporare l’episodio VII di Star Wars con la migliore qualità audio e video, per prepararsi al meglio all’uscita della nuova pellicola. Durante l’evento i visitatori hanno inoltre la possibilità di scoprire moltissimi contenuti speciali, dalle scene tagliate ai dietro le quinte dell’Episodio VII fino a immergersi in un’incredibile esperienza in realtà aumentata.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17, un X-Wing Fighter atterrerà nella Samsung Smart Arena. Gli Star Wars addicted potranno ammirare dal vivo una replica del caccia pilotato dai ribelli e dai piloti della Nuova Repubblica.

Questa eccezionale installazione farà da sfondo alle esibizioni dei membri della 501st Italica Garrison, il distaccamento Italiano dell’organizzazione mondiale di appassionati di Star Wars che, come attesta il Guinness dei Primati, con i loro straordinari costumi sono il più grande Costuming club al mondo.

“Siamo davvero felici di celebrare l’arrivo dell’ultimo episodio di Star Wars con attività originali e coinvolgenti dedicate agli appassionati della saga”, ha dichiarato Francesco Cordani, Head of MarCom di Samsung Electronics Italia. “In Samsung amiamo fare sempre qualcosa in più per supportare le passioni delle persone, è un modo per trasmettere i nostri valori, per questo abbiamo trasformato la nostra casa nella casa di tutti gli appassionati di Star Wars”.

La mostra - a ingresso gratuito - sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 17 dicembre dalle 11:00 alle 20:00, al Samsung District – via Mike Bongiorno 9 Milano (zona Porta Nuova). Per maggiori informazioni, visita http://www.samsung.com/it/district/