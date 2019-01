Il Samsung Galaxy S10 potrebbe supportare la ricarica wireless inversa

Nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10, a meno di un mese dalla presentazione ufficiale. Secondo quanto riferito da alcuni rumor, il top di gamma 2019 di Samsung dovrebbe introdurre una funzione che potrebbe fare comodo a molti, su tutti e quattro i modelli: la ricarica wireless inversa.

Ciò vuol dire che gli utenti potrebbero essere in grado di ricaricare altri smartphone che supportano la ricarica wireless, semplicemente appoggiando un altro dispositivo sul retro dell'S10.

La notizia non rappresenta certo una novità assoluta per il settore, dal momento che anche altri marchi negli ultimi tempi l'hanno introdotta, soprattutto sui telefoni di fascia alta. La scelta di Samsung di implementarla in tutti e quattro i modelli però è motivo di sorpresa e potrebbe rappresentare un incentivo per molti utenti ad effettuare l'acquisto.

La tecnologia di Samsung per la ricarica inversa dovrebbe essere battezzata "PowerShare" ed a quanto pare funzionerà allo stesso modo di Huawei: come dicevamo poco sopra, basterà posizionare un dispositivo compatibile con la ricarica Qi sul retro dell'S10 ed il gioco è fatto.

Come osservato da molti, nonostante i benefici apportati dall'utilizzo della ricarica wireless, è doveroso sottolineare che il wattaggio è significativamente inferiore rispetto alla ricarica via cavo, ancor di più se si conta che la fonte di alimentazione è solo uno smartphone.