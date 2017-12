Il Santa Tracker di Google torna anche nel 2017, ecco come seguire Babbo Natale

Mancano meno di venti giorni aled, ovviamente, non poteva mancare quello che negli ultimi anni è diventato uno strumento fondamentale, sia per i più piccoli che per i grandi.

Google, infatti, anche nel 2017 ha lanciato il Santa Tracker, l'applicazione (con annesso sito web) che consente agli utenti di seguire in diretta la posizione di Santa Claus durante il suo viaggio che prenderà il via tra sedici giorni e che porterà regali in milioni di case in tutto il mondo.

Quest'anno, il vecchio più famoso del pianeta ha voluto fare le cose in grande, aprendo per coloro che si collegheranno a questo indirizzo un nuovo e ridisegnato villaggio con tanti nuovi giochi diversi, che permetteranno a tutti di scoprire i segreti che si celano dietro il suo viaggio.

Non mancano anche le novità tecnologiche, perchè Babbo Natale si potrà seguire anche su Android Wear e su Android TV, oltre che ovviamente attraverso l'applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili basati su Android, su cui è scaricabile gratuitamente.

Estremamente simpatico questo nuovo calendario dell'Avvento che Google ha voluto simulare a suo modo, proponendo ogni giorno giochi diversi che sicuramente intratterranno i più piccoli. Un'iniziativa che va ormai avanti da anni ma che appassiona tutti. D'altronde, è Natale.