Il satellite Rea di Saturno visto in tutta la sua bellezza grazie a Cassini

Con quasi 800 km di diametro Rea è il nono satellite più grande del sistema solare, orbitante attorno al gigante gassoso Saturno. L'immagine visibile in fondo alla news risale al 2 maggio 2017 ed è uno degli ultimi scatti della sonda spaziale Cassini di questa

Nel momento dello scatto Cassini si trovava sopra il piano degli anelli di Saturno e guardava in basso verso l'emisfero settentrionale del satellite Rea, visibile in tutti i suoi dettagli e ricoperto dai crateri che testimoniano tutti gli impatti subiti in passato. Gli appassionati possono scaricare una foto ad alta risoluzione a questo link, risalente al 2005.

Il gigantesco bacino di impatto Tirawa è leggermente visibile nel bordo tra la luce e l'oscurità, dove si intravede il bordo settentrionale del cratere. Nella foto ad alta risoluzione del 2005 il cratere Tirawa è molto visibile alle ore 13.00.

L'immagine è stata scattata con la narrow-angle camera di Cassini ad alta risoluzione, ad una distanza di 370.000 chilometri dal satellite Rea. Ogni pixel della foto corrisponde a circa 2 km.

