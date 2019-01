Il Senior Vice President di Samsung fornisce degli indizi su uno smartphone arrotolabile

Una delle prossime innovazioni in campo smartphone saranno i display pieghevoli. Samsung è una delle aziende in prima linea in tal senso, visto che annuncerà il suo dispositivo di questo tipo il prossimo 20 febbraio. Tuttavia, questa tecnologia ha richiesto molti anni per essere realizzata ed è quindi già giunta l'ora di pensare alla prossima.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di MSPowerUser e di PocketNow, Hark-sang Kim, Senior Vice President e Head of Samsung Visual R & D Team, ha recentemente lasciato intendere il possibile futuro arrivo di uno smartphone arrotolabile in un editoriale pubblicato sul blog ufficiale di Samsung.

Infatti, in quest'ultimo si legge quanto segue: "Nonostante le tendenze attuali, viviamo ancora in un mondo in cui le dimensioni dello schermo dello smartphone possono essere grandi solo quanto il dispositivo stesso. In Samsung, abbiamo iniziato a chiederci come possiamo superare questa limitazione e ampliare le possibilità di ciò che gli utenti possono ottenere in viaggio. [...] I display per smartphone non possono ingrandirsi senza compromettere la portabilità: questo è stato un problema per molto tempo. Invece di accettare la situazione attuale, risolvere questa contraddizione tra dimensioni dello schermo e portabilità e sviluppare un nuovo fattore di forma è diventato il punto centrale dei nostri sforzi di innovazione. [...] Ci aspettiamo di vedere un cambio di massa nel fattore di forma dello smartphone nei prossimi anni. Dai dispositivi arrotolabili ed estensibili a quelli che possono piegarsi in più modi, questa non è più fantasia. Samsung è pronta per inaugurare questo futuro e creare esperienze significative per i consumatori. [...] L'arrivo di Infinity Flex Display è solo l'inizio".

Insomma, il Senior Vice President di Samsung ha citato esplicitamente i dispositivi arrotolabili e possiamo intuire che la società sudcoreana stia già quantomeno pensando a questa tecnologia. D'altronde, LG ha recentemente annunciato un televisore arrotolabile e portare questo design nel mondo degli smartphone potrebbe garantire grandi benefici.