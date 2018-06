Il sindaco di Bologna si scaglia contro le app Just Eat e Foodora, "boicottiamole"

Applicazioni come Just Eat e Foodora, soprattutto in città sono estremamente popolari e comode, in quanto permettono di ricevere comodamente a casa il cibo dai punti vendita che aderiscono. A Bologna, essendo città universitaria, le app sono molto utilizzate dai ragazzi, ma il sindaco, Virginio Merola, ha invitato i concittadini a "boicottarle".

"Se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. Se è un invito a boicottare chi non ha firmato? Certamente" ha affermato il primo cittadino, a margine di un evento tenuto a seguito ella firma della prima carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale del contesto urbano. Una carta che ha trovato le proteste di compagnie come Justeat, Deliveroo, Glovo e Foodora, che gestiscono le consegne a domicilio di cibo.

La "Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali nel contesto urbano" rappresenta un documento nato a seguito delle sollecitazioni che Riders Union ha voluto rivolgere all'Amministrazione Comunale lo scorso mese di dicembre, frutto del lavoro di un tavolo a cui hanno partecipato anche le aziende di cui sopra, che ovviamente hanno scelto di non firmare l'accordo.

Merola si è anche soffermato sul tema della gig economy. A tal proposito, il sindaco ha affermato che è allo studio una proposta che preveda lo sviluppo di una rete tra città, "dopodiché ci sono delle direttive europee, ci auguriamo che ci sia un governo e un Parlamento in modo che tutti i sindaci sulla base di questa esperienza riescano ad avere un quadro normativo adeguato anche per quanto riguarda i poteri delle amministrazioni locali".