Il sito di Captain Marvel è un tripudio di nostalgia per il web anni 90

Le vicende del prossimo blockbuster della Casa delle Idee Captain Marvel prendono luogo nel 1995, e il sito ufficiale del film non è da meno. Il portale è un tripudio di nostalgia per il web pre-anni 2000, ed è infarcito di easter egg.

Ogni sezione del sito è accompagnata da gif in bassissima risoluzione e font a dir poco fuori moda. Proprio come si usava una volta, troviamo anche un guestbook —che purtroppo è fittizio, se si clicca per fare il login un pop-up ci avverte che il libro per gli ospiti è pieno.

C'è pure quello che sembra essere un finto conta visualizzazioni.

Le sorprese non finiscono certo qui, la vecchietta che si vede nel trailer fa la sua comparsa ciclicamente ai bordi del sito (cliccandoci sopra la si prende a pugni), e scorrendo fino alla fine si vede una sagoma nella penombra, passandoci con il mouse sopra si può vedere che si tratta niente poco di meno che di Stan Lee.

Captain Marvel esce nelle sale il 6 marzo, e le aspettative ovviamente altissime. Dopo di che il Captain Marvel sarà distribuito in esclusiva sulla piattaforma di film e serie tv on-demand Disney+. È il primo film Marvel ad essere una esclusiva del servizio.

Trovate il link al sito ufficiale di Captain Marvel in fonte.